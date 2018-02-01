اليمن... قرارات مرتقبة للرئيس هادي

صرحت مصادر سياسية يمنية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيصدر خلال الساعات الـ48 المقبلة، قرارات وصفتها بالهامة.

صنعاء — سبوتنيك. وتوقعت المصادر، أن من بين القرارات التي ستصدر بتوافق سعودي إماراتي تشكيل حكومة جديدة تتضمن حصة للمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء التوتر بين القوات الموالية للمجلس وقوات الحماية الرئاسية الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في محافظة عدن جنوبي اليمن أسفرت عن مقتل وإصابة 311 شخصاً حسب وزارة الصحة اليمنية.

ويأتي تشكيل حكومة جديدة قبيل انطلاق جولة جديدة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية، عقب توقف دام نحو عام و5 أشهر، عقب فشل مشاورات الكويت في أغسطس 2016.