قرقاش: القدس الشريف من أهم ما يشغلنا

وكتب على "تويتر": "في الاجتماع الوزاري المستأنَف للجامعة العربية حول القدس، القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا".
وتابع: "قدرة العرب في التصدي لهذا التحدي سره في وحدة موقفهم".
في الإجتماع الوزاري المستأنَف للجامعة العربية حول القدس، القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، قدرة العرب في التصدي لهذا التحدي سرَّه في وحدة موقفهم.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2018
واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن جهود بيير كرينوبل، المفوض العام للأونروا، وسعيه للمحافظة على دعم ورعاية اللاجئيين تمثل نقطة مضيئة في ملف صعب ملئ بالإحباطات.
مستمعا إلى كلمة سعادة بيير كرينوبل المفوض العام للأونروا، جهود المنظمة الإنسانية وسعيه الشخصي للمحافظة على جهود دعم ورعاية اللاجئيين نقطة مضيئة في ملف صعب ملئ بالإحباطات.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2018
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