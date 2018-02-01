قرقاش: القدس الشريف من أهم ما يشغلنا

قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، مشيرا إلى أنها تحد يمكن مواجهته بتوحيد المواقف.

© REUTERS/ AMMAR AWAD ملك الأردن للولايات المتحدة: يجب بناء الثقة بعد قرار القدس

وأضاف قرقاش، اليوم الخميس، أن وحدة الدول العربية هي كلمة السر في مواجهة الوضع الخاص بالقدس

وكتب على "تويتر": "في الاجتماع الوزاري المستأنَف للجامعة العربية حول القدس، القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا".

وتابع: "قدرة العرب في التصدي لهذا التحدي سره في وحدة موقفهم".

في الإجتماع الوزاري المستأنَف للجامعة العربية حول القدس، القضية الفلسطينية والقدس الشريف من أهم مشاغلنا، قدرة العرب في التصدي لهذا التحدي سرَّه في وحدة موقفهم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2018

واعتبر وزير الدولة الإماراتي أن جهود بيير كرينوبل، المفوض العام للأونروا، وسعيه للمحافظة على دعم ورعاية اللاجئيين تمثل نقطة مضيئة في ملف صعب ملئ بالإحباطات.