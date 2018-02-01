ولي عهد السعودية يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تطوير العلاقات العسكرية

التقى ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد، اليوم الخميس.

© REUTERS/ Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court من يقف وراء تقارير "نيويورك تايمز" وسر هجومها على محمد بن سلمان

القاهرة — سبوتنيك . وبحث ابن سلمان، مع جاويد، العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية وفرص تطويرها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي وقت سابق، استقبل قائد القوات المشتركة لعمليات "إعادة الأمل في اليمن"، قائد القوات البرية السعودية الفريق فهد بن تركي، قائد الجيش الباكستاني والوفد المرافق له؛ وناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر، أن باكستان واحدة من أكبر الدول الإسلامية المشاركة في التحالف العربي، منذ تأسيسه في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بقيادة السعودية.