الحريري: الحجاب ليس عائقا أمام تولي المرأة للمناصب العامة

أصدر رئيس الوزراء سعد الحريري، أمس الخميس 1 شباط/فبراير، تعميما طلب فيه من جميع المؤسسات الحكومية الالتزام بقبول جميع طلبات المواطنين المتوافرة فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بمن فيهم المحجبات.

أصدر رئيس الوزراء سعد الحريري، أمس الخميس 1 شباط/فبراير، تعميما طلب فيه من جميع المؤسسات الحكومية الالتزام بقبول جميع طلبات المواطنين المتوافرة فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بمن فيهم المحجبات.

ونقلت قناة الجديد اللبنانية عن الحريري التعميم الذي أصدره مطالبا فيعه جميع الإدارات والمؤسسات العامة واتحادات البلديات الالتزام بقبول جميع طلبات المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بما فيهم المحجبات، مشددا على ألا يكون الحجاب عائقا أمام تولي المرأة اللبنانية الوظيفة العامة، وجاء نص التعميم كما يلي..

الفقرة (ج) من مقدمة الدستور:

إن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

المادة (7) من الدستور اللبناني على ما يلي:

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

وأولت المادة (12) من الدستور ذاته ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

وتابع التعميم:

لذلك، انسجاما مع مبادىء الدستور اللبناني وحفاظا على وجه لبنان الحضاري المتنوع والمنفتح، يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة الأسلاك أن تلتزم بقبول جميع طلبات المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط التي ينص عليها القانون، بما فيهم المحجبات، وأن لا يكون هذا الحجاب عائقا في توليهن الوظيفة العامة، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة.

وفي سياق متصل، قالت رولي المراد، أول سيدة تؤسس حزب سياسي في لبنان، إنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل عن محافظة عكار.

وأشارت المراد في حوار أجرته معها "سبوتنيك" إلى أنها تحمل رؤية شاملة، من أجل الوطن، لا من أجل المحافظة فقط.