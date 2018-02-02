تقدم قوات الرئيس هادي غرب تعز و"أنصار الله" تنفي

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وسط تقدم للجيش اليمني.

© REUTERS/ LUCAS JACKSON اليمن... قرارات مرتقبة للرئيس هادي

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في محافظة تعز جنوب غربي اليمن لـ"سبوتنيك" بأن قوات اللواء 35 مدرع التابع للجيش اليمني سيطرت على مواقع في محيط قرية القرف أولى قرى مديرية دمنة خدير، عقب ساعات من تمكن قوات الرئيس هادي من السيطرة الكاملة على مديرية الصلو.

وأضاف، أن الجيش اليمني يواصل تقدمه في جبل المنعم الاستراتيجي بمنطقة الضباب غرب مدينة تعز، بعد سيطرته على 5 مواقع فيه اثر هجوم من الجهة الجنوبية من منطقة المبهاء وتبة صورة، ومن الجهة الشرقية للجبل من تبة الفضحة ومنطقة الأشعاب.

ويعد جبل المنعم أحد أهم التحصينات لمسلحي "أنصار الله" في الجبهة الغربية لمدينة تعز، ويضم مواقع مطلة على منطقة الربيعي، وقرية تبيشعة.

في الأثناء، نفى مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" سيطرة قوات الرئيس هادي على مواقع في جبل المنعم في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز.

مؤكداً أن مسلحي "أنصار الله" صدوا هجمات لقوات الرئيس هادي على مواقع في الجبل الاستراتيجي مسنودة بغطاء جوي لطيران التحالف، وكبد المهاجمين قتلى وجرحى وأعطب دبابة ومدرعتين للجيش اليمني خلال كسر محاولات التقدم.

وأشار، أن وحدة الصواريخ في "أنصار الله" استهدفت تجمعاً للجيش اليمني في منطقة الضباب بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، فيما تمكنت قوات الرئيس هادي من استعادة السيطرة على مواقع في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ووفقا لمصدر عسكري فإن الجيش اليمني سيطر على 3 مواقع جديدة في شعب صرام وسلسلة جبال الحمر بمديرية ناطع إثر مواجهات مع مسلحي "أنصار الله" خلفت قتلى وجرحى.

على صعيد آخر، لقي 6 من قوات الرئيس هادي مصرعهم برصاص مسلحي "أنصار الله" في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، وقال مصدر ميداني في "أنصار الله" إن وحدة القنص في "أنصار الله" قتلت 6 جنود في مديرية صرواح غرب محافظة مارب.

وفي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، سقط 4 جنود قتلى بعمليات قنص لمسلحي "أنصار الله" في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف، حسب مصدر عسكري، وقصف طيران التحالف بـ 3 غارات مديرية الحميدات في المحافظة ألحقت أضراراَ مادية.

أما في محافظة حجة شمال غربي اليمن، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" إن قتلى وجرحى سقطوا من الجيش اليمني بغارة خاطئة لطيران التحالف على تجمع عسكري شمال صحراء ميدي.

وأضاف، أن طيران التحالف شن 19 غارة على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى قصف جوي لطيران التحالف، حيث استهدف بغارتين مديريتي ساقين وحيدان.

على صعيد المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة بسقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي باستهداف مسلحي "أنصار الله" تجمعا عسكريا سعوديا بموقع السديس في قطاع نجران بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال2 "مداه 15 كيلو متراً".

ولفت المصدر، إلى أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات عسكرية سعودية في مواقع المخروق والشرفة ونهوقة في نجران، مضيفا أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات للجيش السعودي في جبل قيس وموقع الحسكول في قطاع جازان.

كما قصف الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا تجمع آليات عسكرية سعودية خلف موقع المعطن في قطاع جازان.

وكانت وكالة الأنباء السعودية أعلنت تشييع جثامين 3 جنود في الجيش السعودي قتلوا خلال معارك مع مسلحي "أنصار الله" في الحدود اليمنية السعودية، وهم: وكيل الرقيب خالد بن ابراهيم شار عسيري، العريف معيض محمد عامر البارقي، الجندي مهدي بن يحيى علي معشي.