روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال 24 الساعة الأخيرة

موسكو- سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 6 خروقات وبدوره رصد الجانب التركي 7 خروقات.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 6 خروقات، في محافظتي ــ اللاذقية (4) وحلب (2).

أما الجانب التركي فقد رصد 7 خروقات، وذلك في محافظتي ــ دمشق (4) وإدلب (3).

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وجاء في النشرة أيضا أنه لم يقم مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ أية عملية إنسانية.

كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 31 شخصا، وبذلك بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 69652.

ولم يتم خلال الــ 24 الساعة الماضية توقيع أية اتفاقية حول انضمام قرى أو مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك ما زال إجمالي عدد هذه المراكز يبلغ 2344 مركزا سكنيا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.