قصة طفل همس للملك سلمان في مهرجان الإبل (صور)

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الملك سلمان يتحدث إلى طفل أثناء تقديم الجوائز.
وذكر موقع "العربية" أن الطفل كان يتسلم مع والده جائزة المركز الأول في إبل المجاهيم، لفئة الخمسين، مشيرة إلى أنه الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن خالد بن مساعد.
بماذا همس هذا الطفل للملك سلمان في مهرجان الإبل؟ https://t.co/ecwjhnGGAh #العربية— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 1, 2018
واستلم مع والده الجائزة، قبل أن يتحدث مع الملك سلمان حول أنه لم يستطع حضور الحفل العام الماضي، لكنه حضر هذا العام ليسلم على الملك سلمان.
ولفت الموقع إلى أن الملك سلمان استمع لحديث الطفل باهتمام، مشيرا إلى أن العاهل السعودي يهتم بالاستماع للأطفال الصغار.
نبارك لصاحب السمو الملكي— الــبــــداوة لــلإبـل (@AL_Badawah) February 1, 2018
الامير/ عبدالرحمن بن خالد بن مساعد حفظة الله
فوزه بالمركز الاول
في فئة 50 #المجاهيم للعام الثاني على التوالي
بـ #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للابل
وإستلام الجائزة من #خادم_الحرمين_الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/SDsEcPHe9r
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)