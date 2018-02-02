قصة طفل همس للملك سلمان في مهرجان الإبل (صور)

حضر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الحفل الختامي لمهرجان الإبل، الذي أقيم جنوبي الرياض.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER بالصور... أطول ناقة في العالم تبهر زوار مهرجان الإبل في السعودية

وأقيم الحفل الختامي لمهرجان الإبل ، أمس الخميس، في القرية السعودية للإبل في الصياهد الجنوبية، في مدينة الرياض، بحسب صحيفة " سبق " السعودية، التي أشارت أن العاهل السعودي قام بتوزيع جوائز المهرجان في نهاية الحفل.

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الملك سلمان يتحدث إلى طفل أثناء تقديم الجوائز.

وذكر موقع "العربية" أن الطفل كان يتسلم مع والده جائزة المركز الأول في إبل المجاهيم، لفئة الخمسين، مشيرة إلى أنه الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن خالد بن مساعد.

بماذا همس هذا الطفل للملك سلمان في مهرجان الإبل؟ https://t.co/ecwjhnGGAh #العربية — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 1, 2018

واستلم مع والده الجائزة، قبل أن يتحدث مع الملك سلمان حول أنه لم يستطع حضور الحفل العام الماضي، لكنه حضر هذا العام ليسلم على الملك سلمان.

ولفت الموقع إلى أن الملك سلمان استمع لحديث الطفل باهتمام، مشيرا إلى أن العاهل السعودي يهتم بالاستماع للأطفال الصغار.