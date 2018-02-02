ليبيا تتخلص من مخلفات الحرب في مصراتة

أعلن المكتب الإعلامي للدائرة الأممية الليبية، أمس الخميس، إتمام المرحلة الأولى من مبادرة التخلص من مخلفات الحرب القابلة للانفجار في مصراتة.

وأوضح المكتب أنه تم الخلص من 200 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بدعم من حكومتي الدنمارك وكوريا الجنوبية.

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب عززت القدرات الليبية لمجابهة الألغام عن طريق تدريب طاقم مكون من 20 ليبيا على التعامل الآمن مع الألغام.

وذكر المكتب الإعلامي أنه لا زال هناك مخزون نحو 200 إلى 235 طنا من مخلفات الحرب في مناطق تخزين الذخيرة، وأن الدائرة الأممية تعمل على الحصر الدقيق لتلك المخلفات.

ووفقا للمكتب تهدف المرحلة الثانية من المبادرة إلى التخلص من باقي المخزون من مخلفات الحروب، وستكون تلك المرحلة بدعم من الحكومة الفرنسية.