تسجيل
14:58 02 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية

    قطر تكشف الطرف الذي فاجأ دول المقاطعة وأفشل السيناريو العسكري

    © AP Photo/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، إن الإمارات والسعودية في بداية الحصار "اعتقدتا أنهما نجحتا في ضم الولايات المتحدة إلى جانبهما، بسبب تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلاقات الدولتين مع جارد كوشنر صهر ترامب".

    وأضاف في حوار مع مجلة بوليتيكو الأمريكية، أن الدولتين أصيبتا بصدمة حين تبيّن لهما أن القصة لم تنته عند تغريدات ترامب، لأنهما وجدتا أن أمريكا دولة مؤسسات مثل البيت الأبيض والخارجية والدفاع، وأن كل هذه المؤسسات تتشاور فيما بينها وتدير الدولة باعتبارها مؤسسة واحدة.

    العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
    © AP Photo/ Uncredited
    القرار الذي كسر "مقاطعة قطر"... لماذا وافقت السعودية والإمارات

    وأكد العطية أن "دول الحصار كانت قريبة من القيام بعمل عسكري ضد قطر، لكن الخطة التي وضعتها هذه الدول لم تسر وفق ما خططت، لأسباب أولها رد فعل الشعب القطري وولاؤه للدولة والحكومة، وأيضا من بين الأسباب المرونة التي يتمتع بها الشعب القطري ونيته التضحية إن لم يعش حرا".

    وحول سؤال عن الدوافع التي جعلت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقرر مقاطعة قطر، أكد العطية أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس وحده المسؤول عن حصار قطر؛ بل هي ثلاث دول قررت ليلاً خداع قطر والتخطيط لحصارها"، على حد قوله.

    وختم العطية حواره بالقول بأن الأزمة الخليجية هي نزاع عائلي في واحدة من أكثر مناطق العالم أهمية، داعيا الرئيس الأمريكي إلى التعجيل بحل الأزمة قدر الممكن، ضاربا مثالا بذلك بأنه "من غير المقبول أن يتم التفريق بين أم وابنها ذي الـ6 أشهر في مطار أبوظبي… فقط لأنها قطرية وهو إماراتي".

    وحول شراء قطر لأنظمة "إس-400" من روسيا، أكد العطية أن معظم الأسلحة القطرية أمريكية، لكنه أكد سيادة دولة قطر وحقها في اختيار ما يناسب أمنها، غير أن ذلك لا يعني الابتعاد عن أمريكا باعتبارها شريكا استراتيجيا وحليفا: "لدينا أسطول C-17، لدينا C-130، لدينا أباتشي من الولايات المتحدة. لدينا رادار الإنذار المبكر. لدينا الكثير من الأنظمة من الولايات المتحدة".

    انظر أيضا:

    القرار الذي كسر "مقاطعة قطر"... لماذا وافقت السعودية والإمارات
    وزير خارجية قطر: مستعدون للمشاركة في قمة خليجية أميركية في الربيع المقبل
    بعد أنباء عن إنشاء قاعدة بحرية في قطر... تعرف على قدرات الأسطول التركي
    جدل كبير...ما حقيقة "نشر قوات بحرية تركية في قطر"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار دول المقاطعة, أخبار مقاطعة قطر, أخبار الأزمة الخليجية, أخبار الخليج, أخبار قطر, مقاطعة قطر, الحكومة القطرية, البيت الأبيض, خالد بن محمد العطية, ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, دول المقاطعة, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    معركة ستالينغراد، سبتمبر/ أيلول عام 1942
    75 عاما على معركة تحرير ستالينغراد
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك