المتحدث الإعلامي لـ"حماس": إدراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس سمعان عطا الله أن إدراج حماس على قوائم الإرهاب العالمية وسام شرف لها.

رام الله — سبوتنيك. وقال عطا الله، خلال كلمة ألقاها اليوم أمام مسيرة نظمتها الحركة جنوب وشرق غزة، اليوم الجمعة، رفضا لقرار أمريكا بشأن القدس، إن "إدراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف للحركة".