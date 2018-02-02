الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عشرات المتظاهرين قرب خطوط التماس الحدودية شرق غزة

وقال المراسل اليوم الجمعة "الجيش الاسرائيلي يطلق النار على عشرات المتظاهرين قرب خطوط التماس الحدودية شرق مدينة غزة وخانيونس ومخيم البريج وجباليا".
ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.
وفي سياق الأوضاع المتوترة، أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة "حماس"، سمعان عطا الله، اليوم الجمعة، أن إدراج الحركة على قوائم الإرهاب العالمية وسام شرف لها.
وقال عطا الله، خلال كلمة ألقاها اليوم أمام مسيرة نظمتها الحركة جنوب وشرق غزة اليوم، رفضا لقرار أمريكا بشأن القدس، إن "إدراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف للحركة".
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