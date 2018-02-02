الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عشرات المتظاهرين قرب خطوط التماس الحدودية شرق غزة

أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين قرب خطوط التماس الحدودية شرق مدينة غزة.

© AFP 2018/ Mohammed Abed "كتائب القسام" تعلن وفاة أحد مقاتليها داخل نفق في غزة

رام الله — سبوتنيك . أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على عدد من المتظاهرين في غزة، حيث خرجت مسيرات اليوم الجمعة تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المراسل اليوم الجمعة "الجيش الاسرائيلي يطلق النار على عشرات المتظاهرين قرب خطوط التماس الحدودية شرق مدينة غزة وخانيونس ومخيم البريج وجباليا".

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

وفي سياق الأوضاع المتوترة، أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة "حماس"، سمعان عطا الله، اليوم الجمعة، أن إدراج الحركة على قوائم الإرهاب العالمية وسام شرف لها.

وقال عطا الله، خلال كلمة ألقاها اليوم أمام مسيرة نظمتها الحركة جنوب وشرق غزة اليوم، رفضا لقرار أمريكا بشأن القدس، إن "إدراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف للحركة".