إصابة طفلين جراء استهداف المجموعات المسلحة حي الدويلعة في دمشق بالقذائف

ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن مجموعات مسلحة تنتشر في الغوطة الشرقية اعتدت بـ7 قذائف على حي الدويلعة على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة دمشق ما تسبب بإصابة طفلين بجروح طفيفة.

وبين المصدر أن الاعتداء أسفر أيضا عن أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وردا على الاعتداءات أفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة بعد رصد دقيق لمواقع إطلاق القذائف في الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.

وفي سياق متصل، ذكرت "سانا" أن أرهابي تنظيم "جبهة النصرة" في حلب استهدفوا بقذيفة صاروخية حي السليمانية.

وأفادت الوكالة بأن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بقذيفة صاروخية حي السليمانية سقطت على مبنى البريد بالحي ما تسبب بأضرار مادية في المبنى.

واعتدت التنظيمات الإرهابية بالقذائف في الـ 16 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي على روضة "براعم الطفولة" في شارع النيل بمدينة حلب ما أدى إلى استشهاد طفل يبلغ من العمر عامين وسائق واصابة ثلاث معلمات بجروح إصابة إحداهن خطيرة.