تقارير تصف تحركات الوليد بن طلال بعد خروجه

نشرت تقارير صحفية عديدة ما وصفته بتحركات الأمير الوليد بن طلال، بعد خروجه من "ريتز كارلتون" وإبرامه تسوية مع السلطات السعودية.

© AP Photo/ Hassan Ammar نجل الوليد بن طلال يعلق على خروج والده من الريتز

زعم موقع " رأي اليوم " الذي يرأس تحريره الكاتب الشهير عبد الباري عطوان، أنه رغم التصريحات الإيجابية من الأمير الوليد ، إلا أنه يخضع لـ"رقابة مشددة".

وأدعى الموقع أن "الأمير الوليد لا يمكنه إجراء اتصال دون مراقبة أو الانتقال إلى مكان ما دون إخبار ضباط الشرطة".

وتابع قائلا "لا أحد يستطيع زيارته بدون ترخيص مسبق، وأن يكون من العائلة أو الأصدقاء المقربين جدا".

وزعم الموقع، نقلا عن مصادر مقربة من الأمير الوليد، أنه لا يمكنه الحديث عن وضعه السابق في "ريتز كارلتون"، كما أنه لا يمكنه مغادرة المملكة في الوقت الحالي.

كما زعم الموقع أيضا أن السلطات السعودية، لا تزال تحتجز شقيق الوليد الأمير خالد بن طلال.

وتابعت المصادر قائلة، حسب الموقع المذكور، "تم احتجاز الأمير خالد، إثر عودته من الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه لا يعرف أي نشاط تجاري كبير أو سياسي".

ولم يتسن التأكد من صحة تلك المزاعم من أي مصدر مستقل.