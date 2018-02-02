تقارير تصف تحركات الوليد بن طلال بعد خروجه

وأدعى الموقع أن "الأمير الوليد لا يمكنه إجراء اتصال دون مراقبة أو الانتقال إلى مكان ما دون إخبار ضباط الشرطة".
وتابع قائلا "لا أحد يستطيع زيارته بدون ترخيص مسبق، وأن يكون من العائلة أو الأصدقاء المقربين جدا".
#حصريا في #ياهلا_بالعرفج— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 31, 2018
مقطع من لقاء عامل المعرفة #أحمد_العرفج مع سمو الأمير #الوليد_بن_طلال.. شاهد ماذا قال للعرفج@arfaj1#روتانا_خليجية pic.twitter.com/eeaSB8bdVn
وزعم الموقع، نقلا عن مصادر مقربة من الأمير الوليد، أنه لا يمكنه الحديث عن وضعه السابق في "ريتز كارلتون"، كما أنه لا يمكنه مغادرة المملكة في الوقت الحالي.
كما زعم الموقع أيضا أن السلطات السعودية، لا تزال تحتجز شقيق الوليد الأمير خالد بن طلال.
نوّرت الدنيا يا دنيتي❤️@Alwaleed_Talal pic.twitter.com/rt1SQmhbtC— ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) January 28, 2018
وتابعت المصادر قائلة، حسب الموقع المذكور، "تم احتجاز الأمير خالد، إثر عودته من الإمارات العربية المتحدة، رغم أنه لا يعرف أي نشاط تجاري كبير أو سياسي".
ولم يتسن التأكد من صحة تلك المزاعم من أي مصدر مستقل.
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