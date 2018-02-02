حراسة مشددة... سر وجود شقيق الملك سلمان برفقة أمراء في هذه المنطقة

ذكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء المغربية، وهي منظمة ينشط فيها "انفصاليو الداخل في الأقاليم الجنوبية"، أنها رصدت مخيمات لأمراء خليجيين في منطقة "لمسيد" (90 كلم جنوب مدينة العيون المغربية).

وبحسب صحيفة الأيام المغربية، فقد نشرت الجمعية على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو تظهر فيه سيارات رباعية الدفع لوفد الأمراء أثناء خروجهم لمخيمات الصيد.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser صحيفة مغربية: لقاء سري يجمع الملك سلمان مع جنرال قطري في طنجة

وقالت الصحيفة: يتواجد الأمير أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود شقيق ملك السعودية منذ أيام بمنطقة المسيد التي تبعد حوالي 90 كلم من مدينة العيون، حيث يقضي فترة استجمام بالمنطقة، إلى جانب عدد من الأمراء والخدَم، في مخيم للصيد بواسطة الصقور في إحدى مناطق الصحراء المغربية.

وبحسب الصحيفة، كشفت إحدى الجمعيات المقربة من جبهة البوليساريو الانفصالية في العيون، أنها وثقت الأربعاء 31 يناير 2018، قدوم وفد الأمراء الذي يرأسه شقيق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى ابن عم الملك السعودي بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود تحت حراسة أمنية مشددة بنواحي منطقة "الحكونية" شمال شرقي العيون.