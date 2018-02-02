القوات البحرية الليبية تنقذ 362 مهاجرا غير شرعي خلال يومين

قال المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، في العاصمة طرابلس غربي البلاد، إن القوات البحرية أنقذت خلال اليومين الماضيين 362 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 77 امرأة، و6 أطفال، مشيرا إلى أن المجموع الكلي للمهاجرين تم إنقاذهم خلال ثلاثة مراحل.

© AFP 2018/ Achilleas Zavallis ليبيا تتخلص من مخلفات الحرب في مصراتة

طرابلس- سبوتنيك . وأكد قاسم لوكالة "سبوتنيك" أن "العملية الأولى كانت يوم الأربعاء الماضي، حيث تمكن الزورق قمينس، التابع لنقطة مصراتة لحرس السواحل القطاع الأوسط من إنقاذ 89 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي، 64 رجلا من الصومال، و20 امرأه من الصومال، و5 من بنغلاديش "، مؤكداً أن "عملية الإنقاذ تمت شمال الخمس وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مصراتة".

وتابع أن "العملية الثانية نفذها الزورق الكفاح، يوم الأربعاء بدورية واستطلاع استمرت 48 ساعة تم خلالها استطلاع المنطقة من شمال زليطن إلى الحدود الليبية البحرية مع دولة تونس وتم خلالها إنقاذ 250 مهاجرا غير شرعي من بينهم 13 امرأة، و6 أطفال مضيفاً أن "المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة إضافة إلى 3 مصريين".

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وأضاف أن "عملية الإنقاذ للقارب الأول الذي كان عاطلاً، وتمت شمال بوكماش، شمال غرب طرابلس، على بعد 18 ميل، والثاني على بعد 34 ميل"، مضيفاً أنه "تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية يوم الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني 2018"، موضحاً "بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء الضمان تاجوراء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية".

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية الليبية أن "العملية الثالثة كانت يوم الخميس 1 فبراير/ شباط 2018، حيث تمكن الزورق صبراتة التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس من إنقاذ 23 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب خشبي صغير فلوكة، وذلك على بعد نحو 50 ميلا شمال بوكماش حيث كان أغلب المهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة. منهم 9 ليبيين."

وأشار إلى أنه " تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية، مركز إيواء طريق السكة".

وختم حديثه بأن المجموع الكلي للمهاجرين في العمليات الثلاث 362 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 77 امرأة، و6 أطفال.