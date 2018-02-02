قناصو "أنصار الله" يقتلون 3 جنود سعوديين في قطاع جازان الحدودي مع اليمن

صنعاء — سبوتنيك. قالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم "الحوثيين" اليوم الجمعة، إن "وحدة القنص في الجماعة قتلت 3 جنود في الجيش السعودي في موقع الشبكة بالخوبة وفي قرية قمر وفي تبة الخزان بقرية قوى بجازان".

وأضافت أن "مسلحي أنصار الله قصفوا بالمدفعية تجمعات عسكرية سعودية في موقع الخقاقة في جازان".

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة. بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.