ارتفاع عدد الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 15 فلسطينيا

أصيب 15 مواطنا مساء اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط، بالرصاص الحي، اثنان منهم بحال الخطر، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عشرات المتظاهرين قرب خطوط التماس الحدودية شرق غزة

وأطلقت قوات الجيش المتمركزة في أبراج المراقبة وفي الدبابات في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة الرصاص الحي صوب عشرات المواطنين، الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى إلى إصابة 5 شبان بالرصاص الحي في أقدامهم نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، حسب وفا

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الجيش المتمركزة على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا وشمال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، حيث أطلق جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى إلى إصابة 8 شبان أحدهم في عينه و حالته خطرة وثان في بطنه والباقي في أقدامهم ونقلوا على إثرها للمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا للعلاج وحالتهم وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الجيش صوبهم.

وأصيب شابان بالرصاص الحي أحدهما في قدمه والثاني في حوضه وحالته خطيرة خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، نقلا على إثرها إلى مستشفيي ناصر والأوروبي في المدينة لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش صوبهم.

واندلعت مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، بين مجموعة من الشبان والفتية وقوات الجيش المتمركزة في محيط موقع "المدرسة" العسكري الجاثم شرق المخيم، إضافة إلى مواجهات شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

يذكر أن مسيرات تنطلق يومياً بدعوة من القوى والفصائل في غزة، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، واستنكاراً لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.