بعد خروجه من "الريتز"... هذا ما غرد به الوليد بن طلال

عاد رجل الأعمال والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، لمزاولة حياته ونشاطاته، بعد خروجه من محبسه في فندق "الريتز كارلتون"، ومنها التغريد على "تويتر".

غرد الوليد بن طلال منذ قليل، بأول تغريدة له، منذ الإفراج عنه، في قضايا فساد في المملكة العربية السعودية، والتي ضمت صورا له وهو بصحبة أبنائه خالد وريم، وأحفاده، أثناء تواجدهم في مخيم البر في الصحراء.

مع إبني @KhaledAlwaleed

و إبنتي @Reem_Alwaleed

وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر pic.twitter.com/y7miqUiWQO — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 2, 2018

​يذكر أن بعض أفراد أسرة الوليد بن طلال، هنأوه بمناسبة الإفراج عنه، ومنهم ابنته ريم وشقيقته ريما.

والوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، والذين كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

وقال مصدر حكومي، يوم السبت 27 يناير، إنه تم الإفراج عن الوليد، بعد نحو ثلاثة أشهر، بعدما وقع اتفاقا ماليا لم يكشف عنه مع السلطات السعودية.وأشار مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، ان "النائب العام وافق على التسوية مع الأمير الوليد بن طلال". ويندرج الوليد بن طلال بين أغنى الناس في العالم، بامتلاكه لثروة تقدر بـ18.7 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.