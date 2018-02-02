بعد خروجه من "الريتز"... هذا ما غرد به الوليد بن طلال

غرد الوليد بن طلال منذ قليل، بأول تغريدة له، منذ الإفراج عنه، في قضايا فساد في المملكة العربية السعودية، والتي ضمت صورا له وهو بصحبة أبنائه خالد وريم، وأحفاده، أثناء تواجدهم في مخيم البر في الصحراء.
مع إبني @KhaledAlwaleed— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 2, 2018
و إبنتي @Reem_Alwaleed
وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر pic.twitter.com/y7miqUiWQO
يذكر أن بعض أفراد أسرة الوليد بن طلال، هنأوه بمناسبة الإفراج عنه، ومنهم ابنته ريم وشقيقته ريما.
نوّرت الدنيا يا دنيتي❤️@Alwaleed_Talal pic.twitter.com/rt1SQmhbtC— ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) January 28, 2018
حمدلله على سلامتك حبيبي أخوي نوّرت الدنيا #الوليد_بن_طلال @Alwaleed_Talal pic.twitter.com/XXJExQYi4Z— ريما بنت طلال (@Rima_Talal) January 27, 2018
والوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، والذين كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.
وقال مصدر حكومي، يوم السبت 27 يناير، إنه تم الإفراج عن الوليد، بعد نحو ثلاثة أشهر، بعدما وقع اتفاقا ماليا لم يكشف عنه مع السلطات السعودية.وأشار مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس"، ان "النائب العام وافق على التسوية مع الأمير الوليد بن طلال". ويندرج الوليد بن طلال بين أغنى الناس في العالم، بامتلاكه لثروة تقدر بـ18.7 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.
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