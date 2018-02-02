اليمن: 4 قتلى و7 جرحى بغارات جوية على صعدة والجوف

سقط 11 يمنيا بين قتيل وجريح بسلسلة غارات جوية لطيران التحالف، على محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة لوكالة " سبوتنيك " إن طيران التحالف شن اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط، غارة على الطريق العام في مديرية غمر، أسفرت عن قتيلين وجريح.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بـ 4 غارات سوقي السربي والمهاذر والطريق العام بمدينة صعدة في اليمن، أدت إلى وقوع قتيل وإصابة آخر وتضرر محلات تجارية وسيارات، مشيرا إلى أن شخصين أصيبا بجروح بليغة جراء قصف طيران التحالف الطريق المؤدي الى مديرية رازح في صعدة.

ولفت المصدر إلى أن طيران التحالف نفذ غارة على منطقة الأزهور في مديزية رازح، وشن أخرى على منطقة الشومية في مديرية غمر، كما أغار على منطقة مران في مديرية حيدان بغارة، وقصف بأخرى مديرية ساقين.

في الأثناء، شنت مدفعية الجيش السعودي قصفا على مناطق متفرقة في مديريتي منبه ورازح، ألحق أضرارا مادية.

إلى ذلك، قتل شخص وأصيب 3 بغارة جوية للتحالف على مخيم للبدو في مديرية برط المراشي، بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.