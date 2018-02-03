غارة إسرائيلية على موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على موقع تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

© Sputnik. Issam Al-Rimawi إطلاق صاروخ من قطاع غزة في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل

رام الله — سبوتنيك . وقالت مصادر محلية لمراسل وكالة " سبوتنيك "، إنه سُمع صوت انفجارات متتالية في محيط الموقع المستهدف، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجراء قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "ردا على إطلاق صاروخ سقط جنوب إسرائيل، مساء يوم أمس الجمعة، المقاتلات الحربية قصفت موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان "جيش الدفاع الإسرائيلي يُحمل حركة حماس المسؤولية عن أي اعتداء من قطاع غزة ضد دولة إسرائيل".

وسبق الغارة الإسرائيلية بعدة ساعات، إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة من النقب الغربي جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

هذا وتشهد الأوضاع في قطاع غزة وعلى الحدود مع إسرائيل توترا منذ يوم أمس، وذلك بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، حيث قام سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارة على هدف داخل القطاع.