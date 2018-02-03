الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية على الحدود المحاذية للسعودية

وأضاف الفلاحي أن "العملية تهدف إلى تدمير مخابئ داعش ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية".
ولجأ أعداد من عناصر داعش إلى صحراء الأنبار بعد هروبهم من المدن المحررة في محافظة الأنبار.
واحتفل العراق في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي بـ "يوم النصر" على داعش، فيما أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش- المحظور في عدد من الدول بينها روسيا).
وكان التنظيم الإرهابي قد اتخذ من مناطق شاسعة شمال ووسط وغرب العراق معاقل محكمة لمسلحيه منذ حزيران/يونيو 2014، عندما أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة" المزعومة، متخذا الموصل عاصمة لها في العراق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)