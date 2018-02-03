أوغلو يتهم صديق ولى العهد السعودي بمحاولة الوقيعة بين تركيا وقطر

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "الحصار" المفروض على قطر، هو قرار سياسي، ولا يخدم مصالح أي من الدول في المنطقة.





وأضاف أوغلو: "أحد أصدقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان —وهو مسؤول عن اللوبي السعودي في أمريكا- نشر صورة كاذبة يدعي أنها لقطري قُتل من قبل جنود أتراك بالدوحة في محاولة لزرع الفتنة فـ"كيف من الممكن أن تتوسط وهناك طرف يكرهك، ويهاجمك؟".





وأعرب أوغلو عن ثقته بقدرة المملكة العربية السعودية على إدارة و حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ منتصف العام الماضي.





وتابع: "آمل بأنهم سيجتازون هذا الوضع في وقت قريب، وأثق بأن السعودية قادرة على إدارة وحل هذه الأزمة".





وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرروا مقاطعة قطر، في الخامس من يونيو/حزيران العام الماضي، واتهموها بأنها تدعم الإرهاب، لكن قطر ترفض هذه الاتهامات وتنفيها، واتهمت دول المقاطعة بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.