أعلن وزير الآثار المصري خالد عناني اكتشاف مقبرة أثرية لسيدة يعود تاريخها لأكثر من 4400 سنة.

© Sputnik. Zeinab El Amir مقبرة توت عنخ آمون تخضع لمسح راداري جديد بأيد إيطالية

القاهرة — سبوتنيك . وقال عناني في مؤتمر صحفي أعقب الكشف الأثري الكبير في ساحة الأهرامات إن "العاملين في الآثار اكتشفوا اليوم مقبرة للسيدة حتبت" لافتا إلى أن عمر المقبرة "يعود لأكثر من 4400 سنة".

وأضاف عناني أن "الكشف يعد كشفا سياسيا وأثريا كبيرا ولم يكن ليتم دون الدعم الكبير من القيادة المصرية".

واكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون عام 1922 وكانت المفاجأة أنه عثر عليها كاملة دون أن يمسها اللصوص على مدى القرون مما أكسب مقتنياتها اهتماما عالميا على مدى عقود.