القوات التركية و"الجيش السوري الحر" يسيطران على قرى محيطة بقرية راجو القريبة من عفرين

صرح مصدر مطلع أن القوات التركية ومقاتلي الجيش السوري الحر سيطرا على قريتين على محور قرية راجو القريبة من عفرين شمال غربي سوريا، تمهيدا لدخولها.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI القوات التركية تتحدث عن تطهير جبل "دارمق" في عفرين من المسلحين

أنطاكيا —. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت إنه "حرروا القرى المحيطة بقرية راجو، تمهيدا لدخولهم إليها، وهما قرية بيكو، وبلل كوي".

ونفى المصدر السيطرة على قرية راجو، وقال "لم تتم السيطرة على قرية راجو بعد، فما زالت المعارك مستمرة، والتقدم مستمر".