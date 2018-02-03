بالصور... الإمارات تطلق أول قمر صناعي عربي 100 في المئة

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم السبت، 3 فبراير/شباط، عن تدشين أول قمر صناعي عربي، يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100 بالمئة، ومن دون أي دعم خارجي أجنبي.

وغرّد الشيخ محمد بن راشد ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دشنت اليوم أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100 بالمئة، وبدون أي دعم خارجي أجنبي".





وبحسب نائب رئيس دولة الإمارات، فإن القمر الإماراتي، الذي أعطي الاسم التقني "خليفة سات"، "يدخل الإمارات، رسميا، عصر التصنيع الفضائي الكامل، وامتلاك الدولة تقنيات بناء الأقمار الصناعية".





دشنت اليوم بحمد الله أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100% وبدون أي دعم خارجي أجنبي.. "خليفة سات" يدشن رسميا دخول الإمارات عصر التصنيع الفضائي الكامل وامتلاك الدولة تقنيات بناء الأقمار الصناعية بنسبة 100% pic.twitter.com/iVO3ZWltYY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2018

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وعلّق بن راشد على كفاءة كوادر قطاع التصنيع الفضائي في دولة الإمارات ، قائلا، "شبابنا أثبتوا قدرة وكفاءة ورجولة في ميدان التصنيع الفضائي، وسيشكلون مع زملائهم من العلماء والباحثين نواة لمستقبل علمي عربي راسخ".





وأكد الشيخ محمد بن راشد أن قطاع التصنيع الفضائي سيواصل نموه، وستواصل الدولة دعمه، وتم إعطاء توجيهات بتصنيع أقمار صناعية بدقة أعلى.





قطاع التصنيع الفضائي سيواصل نموه.. وسنواصل دعمه.. ووجهنا بتصنيع أقمار صناعية بدقة أعلى.. شبابنا أثبتوا قدرة وكفاءة ورجولة في ميدان التصنيع الفضائي.. وسيشكلون مع زملائهم من العلماء والباحثين نواة لمستقبل علمي عربي راسخ pic.twitter.com/6YbeboPrnS — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2018

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© Sputnik. Sergey Guneev روسيا تكشف سبب فشل إطلاق القمر الصناعي "ميوتور إم" وكان نائب رئيس دولة الإمارات، أجرى تعديلا وزاريا على الحكومة الاتحادية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شمل لأول مرة تعيين وزيرا للدولة للذكاء الاصطناعي.





وأكد نائب رئيس دولة الإمارات، وقتذاك، أن "المرحلة الجديدة، عنوانها المستقبل، وعلوم المستقبل وتكنولوجيا المستقبل"، منوها إلى أن قادة الدولة يسعون على تأسيس مئوية، يمكن من خلالها "التأمين على مستقبل الأجيال".





كما عين مجلس الوزراء الإماراتي الشابة سارة الأميري (30 عاما) وزيرة للدولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة؛ وتكون من أولويات مهمتها، البحث وصناعة الكفاءات العلمية، وتكون "مسؤولة عن مجلس علماء الإمارات، وتقود مهمة الدولة للوصول إلى المريخ".