أردوغان: نتقدم نحو عفرين ولم يبق إلا القليل

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية تتقدم نحو عفرين شمال غرب سوريا، وأنه لم يتبق إلا القليل للوصل إليها.

القاهرة — سبوتنيك. وعلق أردوغان اليوم السبت في كلمة من مدينة بتليس على عملية "غصن الزيتون" وقال "الحمد لله بدأت السيطرة على الجبال هناك، ونتقدم حاليا نحو عفرين، لم يبق إلا القليل".

يتبع…