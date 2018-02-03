مسرحية قطرية تسخر من الأزمة الخليجية... والأمير يشارك

سمو الأمير الشيخ تميم يصعد إلى المسرح ويُصافح أبطال المسرحية الإجتماعية شللي يصير. pic.twitter.com/LXRKNRSvY8— محمد الشهواني (@m8_alshahwani) February 1, 2018
ومسرحية "شللي يصير" من تأليف وبطولة وإخراج الفنان الكوميدي غانم السليطي، وتعرض حاليا على مسرح قطر الوطني، وهي مقتبسة من حلقات انتجت عقب الأزمة الخليجية مع قطر، وتناولت الحلقات التليفزيونية الأزمة بشكل ساخر.
من مسرحية #شللي_يصير التي تقدم حالياً على مسرح قطر الوطني pic.twitter.com/aWMadU3v6g— al marwani abdulla (@AbdullaMarwani) January 18, 2018
وتابع السليطي: "شللي يصير؟! سؤال يحمل في طياته إجابة، شللي يصير السؤال الوجع..السؤال الصفعة التي لن يسلم منها مستقبل أطفالنا وأحفادنا على أرض خليجنا الواحد".
"وتعكس هذه المسرحيّة الرّائعة في مستوى المحتوى والبناء الدّرامي وتناول القضيّة العادلة للمجتمع القطري، ملامح خارطة الطريق الجديدة للمسرح في قطر الجدير بالإشعاع في السّاحة العربيّة".— وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) ٤ يناير، ٢٠١٨
وأضاف في تغريدات له على حساب الوزارة على "تويتر": "إننا ندعو جميع القطريين والمقيمين لمتابعة شللي يصير ليروا قضاياهم وآمالهم وهي تقدم بأسلوب مشوق".
وزير الثقافة والرياضة: "إنّنا ندعو جميع القطريين والمقيمين لمتابعة #شللي_يصير ليروا قضاياهم وآمالهم وهي تُقدّم بأسلوب مشوق".— وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) ٤ يناير، ٢٠١٨
وكذلك كتب وزير التعليم والتعليم العالي محمد الحمادي أنه حضر عرض للمسرحية وأكد في تغريدة نشرها حسابه الرسمي على "تويتر": "..عمل فني مبدع خرج من رحم الحصار ليوثق حب أهل قطر لقطر ولتميم المجد، يستحق من ساهم فيه كل الشكر والتقدير".
شاركت مع عدد من الزملاء بالوزارة حضور العرض الرائع لمسرحية #شللي_يصير من تأليف واخراج الفنان الكبير غانم السليطي. عمل فني مبدع خرج من رحم الحصار ليوثق حب أهل قطر لقطر ولتميم المجد، يستحق من ساهم فيه كل الشكر والتقدير 👏👏👏— د محمد الحمادي (@M_Alhamadi_PhD) January 29, 2018
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