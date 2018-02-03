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13:30 03 فبراير/ شباط 2018
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    حجم الدمار الذي لحق المحال التجارية في الموصل

    هيئة الاستثمار العراقية تطرح مشروعات طرق على المستثمرين خلال مؤتمر الكويت

    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    العالم العربي
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    أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اليوم السبت، عن طرح إنشاء طرق سريعة للاستثمار، وذلك خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر عقده بالكويت خلال الفترة بين الثاني عشر والرابع عشر من شباط/فبراير الجاري.

    بغداد- سبوتنيك. وقالت الهيئة، في بيان، إن العراق "سيطرح خلال مؤتمر إعادة الإعمار، أنشاء طرق سريعة وتأهيل وتطوير الطرق الحالية، بالإضافة إلى إنشاء طرق ثانوية أخرى".

    الدمار في الموصل، شمال العراق
    © Sputnik. Nazek Mohammed
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    وأوضحت أن "التكلفة التقديرية الأولية لإنشاء الطرق السريعة تقدر بـ 3 ملايين دولار لكل كم طول، في حين تبلغ الكلفة التخمينية [التقديرية] الأولية لتأهيل الطرق الحالية حوالي ثلث كلفة الانشاء وبواقع مليون دولار لكل كيلومتر طول، لافتة إلى أن "الكلفة التقديرية لإضافة ممرات في كل جانب من الطرق تبلغ مليوني دولار لكل كيلومتر".

    وتابعت أن أهم الطرق التي تحتاج إلى تأهيل وتطوير وإنشاء طرق جديدة هي خط المرور السريع بغداد- البصرة بطول 580 كيلومترا، إلى جانب تأهيل وتطوير خط المرور السريع "بغداد- الموصل- ربيعة- فيشخابور" بطول 570 كيلومترا، علاوة على تنفيذ خط سريع بغداد- بعقوبة- الحدود الإيرانية، المنذرية بطول 180 كيلومترا، وتنفيذ خط سريع بغداد- كركوك بطول 250 كيلومترا".

    وتستضيف الكويت خلال الفترة ما بين 12 و14 شباط/ فبراير الجاري مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق، بمشاركة واسعة من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.

    ويترأس المؤتمر، كل من، الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، وينتظر مشاركة أكثر من 70 دولة في المؤتمر؛ وتأمل بغداد جمع منح مالية تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار دولار، من خلال المؤتمر.

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    أخبار العراق, الكويت, العراق
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