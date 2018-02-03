اغتيال ضابط يمني بعبوة ناسفة بمحافظة الضالع وسط البلاد

اغتيل ضابط في الجيش اليمني بتفجير استهدف، اليوم السبت، سيارته بمحافظة الضالع وسط البلاد.

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل وإصابة 20 يمنيا بتفجير بمحافظة الضالع جنوب البلاد

صنعاء —. وقال مصدر أمني في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجهولين زرعوا عبوة ناسفة استهدفت سيارة قائد كتيبة الدفاع الجوي في اللواء 83 الرائد معين الشمسي، أثناء مروره وسط مدينة قعطبة، ما أدى إلى مصرعه وعدد من مرافقيه، وإصابة آخرين".

ويعاني اليمن، منذ أكثر من عامين، من حرب أهلية بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور المدعومة من السعودية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).