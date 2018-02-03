تعرف على الشروط الجديدة للفتيات السعوديات لقبول الزواج

أعلنت مجموعة من المأذونين عن قائمة بالشروط التي وصفوها بالغريبة، لقبول الزواج، ومن أبرزها حضور المباريات التي تقام في الملاعب.

© AP Photo/ Khalid Mohammed بالفيديو... سعودية تطلب من زوجها الزواج بثالثة

وأوضح مأذون أن هناك عروس أصرت على حضور المباريات التي تقام في الملاعب، وعدم منعها من زيارة أقاربها والمبيت عند أخواتها، وطلبت أخرى عدم منعها من الترويج لبضاعتها عبر مواقع التواصل، فيما طلبت ثالثة من زوجها عدم سؤالها عن كلمة السر الخاصة بجوالها، وفق صحيفة " صدى " الإلكترونية.

بينما طلبت أخرى سكن منفصل بعيدا عن بيت عائلة الزوج، واشترطت أخرى منع الزوج من تفتيش أو استخدام هاتفها الخاص.

وتعدت الشروط محيط الزوجين لتصل إلى الآباء والأمهات، حيث طلب والد إحدى الزوجات الحصول على نصف راتب ابنته المعلمة للموافقة على زواجها، فيما اشترطت إحدى الأمهات المبيت 3 أيام بمنزل ابنتها العروس لمراعاتها بعد الزفاف.