تسجيل
16:34 03 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    العاصمة العراقية بغداد

    كاتب عراقي: "توازن العلاقات" التحدي الأكبر أمام الحكومة

    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubye
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يعقد في العاصمة الكويتية "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق"، يوم 13 فبراير/ شباط 2018، بحضور مستثمرين من مختلف دول العالم، ويعرض فيه العراق دراسة الجدوى، والترخيص الجاهز لستين مشروعاً استثماريا أساسيا تتجاوز استثمارتها 85 مليار دولار، ويدعمها البنك الدولي بالضمان.

    يذكر أن مؤتمر إعادة إعمار وتنمية العراق هو أول مؤتمر إعمار يقدم له البنك الدولي هذا الدعم ويتوجه فيه إلى القطاع الخاص.

    وأعلنت الكويت على لسان نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، أن "مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق" سيعقد خلال الفترة من 12 إلى 14 شباط/فبراير المقبل، مؤكداً أن دعم الكويت للعراق "لم يتوقف ولن يتوقف".

    وأشار الجار الله إلى أن الكويت بدأت الاستعداد للمؤتمر، منذ إعلان أمير البلاد عزمه استضافته، وتم الاتصال بالمسؤولين العراقيين والبنك الدولي.

    حجم الدمار الذي لحق المحال التجارية في الموصل
    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    هيئة الاستثمار العراقية تطرح مشروعات طرق على المستثمرين خلال مؤتمر الكويت

    وقال الكاتب الصحفي العراقي، أحمد الحمداني لـ"سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء العراقي يريد أن يعود بالعراق لمكانته الطبيعية بالعلاقات الدولية والإقليمية، والتي تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية والطائفية، وألا يكون ساحة صراع".  

    وقال إن "هناك أجندات خارجية لا تزال تسير الساسة في العراق، ويجب أن يتحرر العراق من التبعات الخارجية قبل أن يبني علاقات متوازنة مع دول العالم والدول الإقليمية، الأمر الذي ربما يكون تحدي صعب أمام الحكومة العراقية الحالية أو الحكومة القادمة بعد انتخابات 2018"، مشيرا أن العبادي أمامه تحديات كبير في بناء علاقات مع دول العالم".

    وذكر الحمداني أن التحدي الأكبر للعراق يتمثل في التوازن في العلاقة مع إيران والخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، "ليس بالسهل بمكان أن نتحدث عن طريق مزروع بالورود في مسألة وجود توازن في العلاقة، لأن إيران لها ما لها من تأثير على الشارع العراقي والساسة في العراق، في وقت يحاول فيه العبادي أن يكون متوازنا".

    انظر أيضا:

    دب سوري فار يثير الذعر في العراق (فيديو)
    بالفيديو...شحن دبابة "تي-90" على السفينة ليتم إرسالها إلى العراق
    سفير أردني في العراق لأول مرة منذ 2014
    كواليس المعركة الانتخابية في العراق
    الشروط الدولية تدفع لحل أبرز أزمات العراق
    العراق: عمليات أمنية واسعة وتحذير من عبارة "خطيرة" على الجدران
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار العالم العربي, أخبار العالم, العراق, العالم العربي, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الحفل الـ 60 لتوزيع جوائز غرامي (Annual Grammy Awards) في نيويورك، الولايات المتحدة 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    من قبلة هاسكي، والتقاء أطول رجل وأقصر امرأة في العالم في مصر إلى سيلفي على المريخ - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك