أول تعليق رسمي من الإمارات على تصريحات وزراء قطر في أمريكا

كتب وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش للشؤون الخارجية، تغريدات حملت إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

وقال قرقاش: "منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى اغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغير توجهي أو أتغير".

منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى إغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغيّر توجهي أو أتغير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 3, 2018

وتابع قائلا: "أوهام المؤتمرات الصحفية وصدى مراكز البحوث وحلم الاتصال الهاتفي لن تغيّر من حقيقة أن بناء الجسور أساسه أن تمتنع عن إضرار جيرانك، لا أن تستمر في أذاك وتتوقع منهم الصفح".

أوهام المؤتمرات الصحفية وصدى مراكز البحوث وحلم الإتصال الهاتفي لن تغيّر من حقيقة أن بناء الجسور أساسه أن تمتنع عن إضرار جيرانك، لا أن تستمر في أذاك وتتوقع منهم الصفح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 3, 2018

جدير بالذكر أن وفدا قطريا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ووزير المالية علي شريف العمادي، ووزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، يزور الولايات المتحدة منذ 30 كانون الثاني/يناير.

وبحسب ما يقوله الدكتور ساشا توبريش، مدير مبادرة الحوض المتوسطي بمركز الأبحاث الأمريكي للعلاقات العابرة للأطلسي، سيكون هذا أكبر وفد قطري رسمي يزور الولايات المتحدة على الإطلاق، وذلك في إطار استمرار أول حوار أمريكي-قطري لمكافحة الإرهاب عقد في نوفمبر الماضي، بحسب موقع "ذا هيل".

وأجرى الوفد الكثير من اللقاءات التلفزيوينة والحوارات مع الصحف الكبرى، وناقش الأزمة الخليجية، ومن بين ما صرح به وزير الدفاع القطري في حوار مع مؤسسة هيريتيج الأمريكية، أن الوحيد القادر على حل مشكلة الخليج هو الرئيس ترامب، وذلك بمكالمة هاتفية واحدة لكل دولة من دول المقاطعة، وطالبه بالتعجيل بذلك.