مقتل جنديين تركيين أحدهما في عملية "غصن الزيتون"

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، مقتل اثنين من جنوده، أحدهما في إطار عملية "غصن الزيتون" التي ينفذها ضد منطقة عفرين شمال غربي سوريا، والثاني في هجوم على منطقة حدودية في ولاية كيليس جنوب شرق البلاد.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقالت هيئة الأركان التركية في بيان إن "جنديين تركيين قتلا اليوم أحدهما في اشتباكات مع عناصر وحدات حماية الشعب وتنظيم "داعش" في إطار عملية "غصن الزيتون"، فيما قتل الآخر في هجوم نفذه عناصر التنظيم على منطقة حدودية في ولاية كيليس جنوب شرق البلاد".

ولم تشر الهيئة إلى مكان وقوع الاشتباكات والهجوم.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن 8 جنود أصيبوا بجروح حالة اثنين منهما خطرة وذلك في هجوم على مخفر حدودي يقع في سفوح جبل برصايا بمدينة عفرين بقذيفة مضادة للدبابات.

وكان الجيش التركي قد أطلق، في 20 من كانون الثاني/يناير الماضي وبالتعاون مع وفصائل الجيش الحر، عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.



