الجيش الإسرائيلي يفرض حظرا للتجوال ببلدة برقين بالضفة الغربية

فرضت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 3 فبراير/ شباط، حظرا للتجوال ببلدة برقين شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحام البلدة ونشر قناصة على أسطح منازل مواطنيها.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM ارتفاع عدد الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 15 فلسطينيا

رام الله- سبوتنيك ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شهود عيان القول إن "القوة الإسرائيلية أعلنت، عبر مكبرات الصوت، حظرا للتجوال ببلدة برقين التابعة لقضاء جنين شمالي الضفة الغربية وذلك قبيل الشروع بمداهمة منازل البلدة للبحث عن أحد المطلوبين".

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة، اليوم، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، على خلفية مواجهات مستمرة مع شبان البلدة.