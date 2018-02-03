قوات الرئيس هادي تسيطر على مواقع في محافظة صعدة

استعادت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

صنعاء — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبرنت"، إن "قوات الرئيس هادي سيطرت اليوم السبت على مواقع متفرقة خلف سلسلة جبال البقع الإستراتيجية في مديرية كتاف بالتزامن مع تأمين مواقع أخرى في منطقة العطفين في ذات المديرية إثر معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله" خلفت قتلى وجرحى".

وأضاف أن الجيش اليمني أحبط هجوماً لمسلحي "أنصار الله" على مواقع عسكرية قرب منطقة مندبة في مديرية باقم.

في الأثناء، نفى مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" تحقيق الجيش اليمني تقدما في محافظة صعدة.

وأكد المصدر، أن مسلحي "أنصار الله" كسروا زحفاً لقوات الرئيس هادي شرق صحراء البقع وكبدوا القوات المهاجمة قتلى وجرحى وأعطبوا ناقلتي جنود للجيش اليمني، وسقط طاقمهما بين قتيل وجريح.

مشيراً إلى أن مسلحي جماعة أنصار الله نصبوا كميناً لرتل للجيش اليمني شرق صحراء البقع بعبوة ناسفة أدى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان طيران التحالف قد استهدف بـ 4 غارات سوقي السربي والمهاذر والطريق العام في مدينة صعدة، أمس الجمعة، أدت إلى وقوع قتيل وإصابة آخر وتضرر محلات تجارية وسيارات، بحسب مصدر عسكري تحدث لـ" سبوتنيك".

وتقود السعودية التحالف، الذي يقوم منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد جماعة أنصار الله، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية المتردية وتفشي الأمراض والأوبئة، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.