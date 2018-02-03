تسجيل
21:19 03 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل

    مجلة أمريكية: إحباط تهريب شحنة بنادق إلى العراق

    © Sputnik. Hikmet Durgun
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    كشفت مجلة نيوز ويك الأمريكية، عن ضبط شحنة من البنادق المهربة من الولايات المتحدة داخل سيارات "موستانك وكرايسلر" إلى العراق.

    وذكرت المجلة في تقريرها أنه "تم ضبط 47 بندقية مخبئة في شريط أسود وتم وضعها بتجويف الباب من سيارات فورد موستانك وكرايسلر 200 قبل تحميل المركبات في حاوية شحن وإرسالها إلى تركيا في سبتمبر/أيلول".

    وأوضح أن "ذلك جاء بهدف تهريب الأسلحة إلى العراق لمساعدة مقاتلي البيشمركة، الا ان المسؤولين الأتراك اكتشفوا الشحنة غير القانونية قبل أن تصل إلى حد بعيد".

    رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني
    © REUTERS/ AZAD LASHKARI
    بارزاني للعبادي: لولا البيشمركة لما تمكنت من تحرير الموصل

    وبحسب الموقع فإن بول ستيوارت برونت 51 عاما من بيليفو واشنطن، زعم للمحققين أنه "حصل على 15 ألف دولار من قبل مواطن عراقي لتهريب الأسلحة إلى العراق لمقاتلي البيشمركة".

    والمواطن العراقي هو روند خليل الدلاوي البالغ من العمر (29 عاما) سافر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية انتهت في يونيو/حزيران الماضي.

    ويواجه برونت والدلاوي تهمة خرق قوانين تصدير الأسلحة الفدرالية، وقد يواجه السجن خمس سنوات و 250 ألف دولار بغرامات.

    وبعد اكتشاف الشحنة، أبلغت الحكومة التركية أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، التي وجدت سجلات لشحنة أخرى من ثلاث سيارات أرسلت إلى نفس العنوان في أربيل، العراق في شباط 2017، وفقا لوثائق المحكمة.

    ويزعم أن اسم برونت قد أدرج في وثائق الشحنتين، وكان الدلاوي على أحد الوثائق.

    جندي تركي على الحدود السورية التركية
    © AFP 2018/ BULENT KILIC
    وكالة: الأكراد يطلقون قذيفتين صاروخيتين على قضاء ريحانلي في تركيا

    وقال برنت للمحققين ان "الشحنة الاولى تضمنت 30 بندقية، وفقا لوثائق المحكمة"، مشيرا الى انه "لم يضع البنادق في السيارات".

    وتابع ان "الدلاوي عمل مع شخص ثالث لم يتم التعرف عليه لتحميل الشحنات".

    من جانبه، قال الدلاوي للمحققين إن "له أقارب في قوات البشمركة التي كانت حاسمة للجهود الأمريكية لهزيمة داعش"، موضحا أنه "لا يعلم أن شحن البنادق ينتهك القانون الأمريكي"، متابعا أنه "حصل على تصريح من السلطات الكردية".

    وذكرت المجلة أن تركيا شعرت بالقلق من أن البنادق التي أعطيت للمقاتلين الأكراد في العراق وسوريا قد تصل طريقها إلى أيدي الانفصاليين الأكراد في تركيا.

    وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نزع أسلحة في طريقها إلى القوات في العراق وسوريا: فقد اتهم رجل في ولاية كاليفورنيا في آب/أغسطس الماضي بمحاولة شحن البنادق عبر تركيا إلى سوريا.

    انظر أيضا:

    نائب تركي معارض: لا حل سياسي في سوريا بغياب الأكراد
    وكالة: الأكراد يطلقون قذيفتين صاروخيتين على قضاء ريحانلي في تركيا
    "قوات سوريا الديمقراطية": أردوغان سيلاقي الرد المناسب إذا وسع هجومه ضد الأكراد
    تركيا تخير أمريكا بين الكف عن دعم الأكراد في سوريا أو المواجهة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على داعش في العراق, أخبار العراق, بنادق, تهريب سلاح, قوات البيشمركة, الولايات المتحدة, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الحفل الـ 60 لتوزيع جوائز غرامي (Annual Grammy Awards) في نيويورك، الولايات المتحدة 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    من قبلة هاسكي، والتقاء أطول رجل وأقصر امرأة في العالم في مصر إلى سيلفي على المريخ - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك