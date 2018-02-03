الجيش الجزائري يقضي على 15 إرهابيا خلال شهر يناير

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي الجزائري خلال شهر كانون الثاني/يناير، من القضاء على 15 إرهابيا فيما سلم 5 إرهابيين أنفسهم للسلطات الجزائرية، حسب حصيلة شهرية لنشاطات الجيش الجزائري.

© AFP 2018/ FAROUK BATICHE الجيش الجزائري يواصل تدميره لمخابئ الإرهابيين في البلاد

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية " واج " أنه "تم في إطار مكافحة الإرهاب القضاء على 15 إرهابيا و سلم 5 إرهابين أنفسهم للسلطات فيما تم توقيف 23 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال شهر يناير حسب نفس المصدر".

كما كشفت وحدات الجيش، في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، 70 مخبأ واسترجعت 21 سلاح كلاشنيكوف، ورشاشين ثقيلين، و47 قنبلة، و33 مخزن ذخيرة و 4008 طلقة، و10 صواريخ مضادة للأفراد، و9 مقذوفات و19 بندقية إضافة إلى 4 ألواح لتوليد الطاقة الشمسية، وأجهزة ومواد كيماوية لصناعة المتفجرات.

إضافة الى ذلك تم خلال شهر كانون الثاني/يناير توقيف 862 مهاجر غير شرعي وإنقاذ 205 أشخاص من الغرق في عرض البحر.

وفي نفس الفترة أيضا، استرجعت وحدات الجيش أكثر من 15 قنطار من الكيف المعالج، و15651 قرص مهلوس وأوقفت 52 تاجر مخدرات.