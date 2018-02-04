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03:29 04 فبراير/ شباط 2018
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    العاصمة السعودية الرياض

    تركي آل شيخ يشعل "تويتر" ويرجع هذا الإنجاز لابن سلمان

    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    أشعل رئيس هيئة الرياضة والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ "تويتر" في السعودية، بفتح المجال لحوار مفتوح مع المغردين في الموقع، ما نتج عن عدة إجابات مهمة وأخرى غريبة.

    النصر والرائد في الدوري السعودي
    © YouTube/Screenshot
    قرار حاسم لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية
    وأرجع آل الشيخ تأهل المنتخب إلى كأس العالم إلى كل من: "سيدي الأمير محمد بن سلمان أولاً ومن بعده الأمير عبدالله بن مساعد ومحمد آل الشيخ واحمد عيد ودكتور عادل واللاعبين"، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

    ونفى أن تكون السعودية فشلت في قضية الملاعب المحايدة مع قطر، مشيراً إلى أن موضوع الخصخصة سيتم خلال سنتين. وعن حضور العائلات بالملاعب قال: "مستقبلاً سيكون في جميع ملاعب السعودية".

    وجاءت إجابة آل الشيخ عن سؤال حول استبعاد سامي الجابر من منصبه في اتحاد القدم، التي جاءت: "على ما فهمته عدم انسجامه مع رئيس الاتحاد وأعضاءه وضعف الاتصال بينهم خصوصاً في الملفات الخارجية"، وعن استقالة ماجد عبدالله ذكر أنه عنده ظروفه الخاصة، وإذا تبي إحساسي بعد باوزا.

    وعن سؤال حول احتراف اللاعبين السعوديين في الدوري الإسباني فقط، رد آل الشيخ ساخراً: "وين تبي التايلندي مثلا"، فيما أكد وجود تسهيلات للمشجع السعودي لحضور مباريات كأس العالم في روسيا هذا العام.

    وتطرق للملاعب ومنشآت الأندية، وقال: "لدينا نية لتطوير ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. أما ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة فالاستشاري الآن في الشهر الثاني، وتم الطلب منهم لإزالة المضمار، وسينتهي نهاية ٢٠١٩ بـ١٧ كابينة "vip"، وسعة ٢٥ ألف متفرج". وأضاف: منشأة نادي الرائد ستكون جاهزة خلال ١٠ أشهر، أما ملعب الباطن فسيتم تجهيزه بشاشات ومظلات بداية الموسم.

    وختم تغريداته كاتباً: "هناك أخبار مفرحة للجمهور قريباً".

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