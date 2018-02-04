5 قتلى في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين قرب حقل نفطي

قتل جنديان ليبيان و3 مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش الإرهابي"، وأصيب 5 آخرون في اشتباكات عنيفة وقعت على مدار يومين قرب حقل الظهرة النفطي في جنوب شرق ليبيا.

© AFP 2018/ Abdullah Doma مقتل 3 من القوات المسلحة الليبية وداعشي في اشتباكات جنوب طرابلس

ووفقاً لـ" رويترز "، فقد قال مسؤول محلي إن قوات ليبية قتلت ثلاثة مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش الإرهابي" قرب حقل نفطي في جنوب شرق البلاد.

وقال عمر الفقي رئيس بلدية مرادة، التي تقع فيها المنطقة، إن اثنين من الجنود قتلا أيضا وأصيب خمسة خلال الاشتباكات التي استمرت على مدى يومين من بينها اشتباك وقع بالقرب من حقل الظهرة النفطي أمس السبت. وأضاف أن معارك وقعت في منطقة أخرى يوم الجمعة.

وتدير الحقل شركة الواحة، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وثلاث شركات أمريكية هي هيس وماراثون وكونوكوفيليبس.

والقوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة في الشرق في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس غرب ليبيا.

وفجر مسلحون خط أنابيب لنقل النفط يتبع شركة "الواحة" ويضخ الغاز الخام لميناء السدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأمر الذي تسبب في خفض مؤقت للإنتاج الليبي بنحو 100 ألف برميل يوميا.