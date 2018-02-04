مقتل فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية أثناء حملة مداهمة في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت ، عن مقتل شابا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء حملة مداهمة في الضفة الغربية .

© REUTERS/ MOHAMAD TOROKMAN أكثر من 40 إصابة في الضفة الغربية والقدس وغزة في جمعة الغضب التاسعة

غزة —. وقالت الوزارة: ان "احمد سمير أبو عبيد البالغ من العمر تسعة عشر عاما أصيب برصاصة في الرأس خلال اشتباك".

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن أعمال شغب اندلعت أثناء اعتقال القوات الإسرائيلية عددا من المشتبه بصلتهم بإطلاق النار وردت القوات "بوسائل لتفريق أعمال الشغب" غير قاتلة ضد الفلسطينيين الذين كانوا يلقون الحجارة والقنابل الحارقة ثم بإطلاق الرصاص الحي بعد ذلك على المحرضين الرئيسيين.

وقالت المتحدث العسكرية الإسرائيلية إن هذا الشاب تسلق مركبة عسكرية وفتح بابها قبل إطلاق النار عليه.

وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت بالرصاص مسلحا فلسطينيا في مدينة جنين المجاورة للاشتباه بتورطه في إطلاق النار على الحاخام.

وزادت حدة التوتر بالمنطقة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا وإسرائيلي