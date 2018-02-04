بالصور...الجيش اللبناني يتسلم دبابات متطورة من نوع BRADLEY

تسلّم الجيش اللبناني يوم أمس السبت في مرفأ بيروت، الدفعة الثانية من آليات القتال المدرعة نوع (BRADLEY) وعددها ثمانية من الولايات المتحدة، وذلك في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة للجيش اللبناني.

© AFP 2018/ JOSEPH EID بعد تصريحات عون عن إسرائيل: تعرف على قدرات الجيش اللبناني

وقد نشرت قيادة الجيش اللبناني عبر صفحتها على الوسائل التواصل الإجتماعي على "الفيسوك" صورا عدة للدبابات التي استلمتها.

وتعد دبابات (BRADLEY) الأمريكية من الانواع الأكثر تطور من دبابات الأجيال الحالية وتتمتع بتقنيات الكترونية عالية، وتتميز الدبابة BRADLEY على أنها تستعمل كناقلة للجنود وكمقاتلة في الميدان.