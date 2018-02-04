تركيا: عملية "غصن الزيتون" أسفرت منذ بدايتها عن مقتل 10 جنود أتراك والقضاء على 932 مسلحا

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس مجلس الوزراء بكر بوزداغ أن عملية غصن الزيتون التي تنفذها القوات التركية والجيش السوري الحر في عفرين شمال غربي سوريا، أسفرت عن مقتل 10 جنود أتراك وإصابة 39 آخرين، في حين تم القضاء خلال العملية على 932 مسلحا.

© Sputnik. Hikmet Durgun ارتفاع عدد قتلى الهجوم على دبابة تركية في عفرين إلى 5 جنود

أنطاكيا —. وقال بوزادغ اليوم الأحد في حوار مع قناة "سي إن إن ترك" إنه "قتل 10 جنود أتراك وأصيب 39 آخرين منذ بدء عملية غصن الزيتون في حين تم القضاء على 932 إرهابيا منذ بدء المعركة".

وأضاف بوزداغ "تجرى التحقيقات بخصوص الأسلحة التي استهدفت الدبابة التركية أمس في عفرين ولمن تعود".