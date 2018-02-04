الخليج للسكر دبي توقع اتفاق مشروع في مصر

قالت شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة لإنتاج السكر بميناء في العالم، اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لإقامة مجمع زراعي صناعي كبير سينتج سكر البنجر.

وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة التي مقرها دبي، متحدثا خلال مؤتمر للقطاع في الإمارة، إن المشروع المصري المسمى "القناة للسكر" سيبعد نحو 200 كيلومتر فحسب عن سوق مستهلكيه. بحسب "رويترز".

وأضاف أن سوق السكر بها فائض في المعروض وأن هامش ربح السكر يجب أن يتحسن من خلال نقل مواقع الإنتاج إلى أماكن أقرب لمراكز الاستهلاك.

كانت الخليج للسكر، التي أنتجت 1.8 مليون طن في 2017، تصدر معظم إنتاجها من السكر المكرر للعراق لكن تلك السوق تنتح الآن معظم السكر المكرر محليا بعد بدء الإنتاج من مصفاة سكر الاتحاد التي مقرها بابل في 2015.

وتعني زيادة طاقة التكرير في الشرق الأوسط أن أسواق التصدير في المنطقة قد أضحت محدودة.

وأبلغ إسلام سالم المدير التنفيذي للمشروع المؤتمر أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي في السكر فور بدء تشغيل مشروع القناة للسكر مضيفا أن الأهلي كابيتال القابضة شريك مالي رئيسي في المصنع.

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وقال سالم إن المشروع سيقام على أكثر من 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) وسيُزرع بالقمح والبنجر خلال الشتاء وبالذرة خلال الصيف.

تتوقع مصر إنتاج نحو مليون طن من السكر من قصب السكر في الموسم الحالي الذي يمتد من يناير كانون الثاني إلى مايو/ أيار.

وتنتج مصر نحو 1.3 مليون طن من السكر من البنجر سنويا بينما تستهلك نحو ثلاثة ملايين طن سنويا وتسد العجز من خلال واردات من القطاعين العام والخاص.