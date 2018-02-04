محافظة درعا السورية تستقبل 2.1 طن من المساعدات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز المصالحة السورية التابع لها أرسل قافلة إنسانية إلى محافظة درعا السورية، أوصلت 2.1 طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

© Sputnik. Morad Saeed بالفيديو... المساعدات الروسية تجول داخل الأحياء السورية

موسكو-. وقالت الوزارة اليوم الأحد في نشرتها اليومية "خلال الـ24 ساعة الماضية، أرسل مركز المصالحة الروسي قافلة إنسانية إلى محافظة درعا ، حيث استقبل المواطنين 2.1 طن من المواد الغذائية".

وأضافت النشرة أن "الأطباء الروس العسكريين قدموا المساعدة الطبية لـ139 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية". وبحسب النشرة، فإن "إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدة الطبية بلغ 69.810".

وترسل روسيا قوافل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، حيث يعاني الناس من عواقب الحرب بين القوات الحكومية والمعارضة وكذلك الإرهابيين.

وتلعب روسيا وإيران وتركيا دور الضامن لعمليات وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.