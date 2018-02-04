ضاحي خلفان يوجه رسالة إلى وزير الدفاع القطري

علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على التصريحات التي أدلى بها خالد العطية، وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، فيما يتعلق بالأزمة الخليجية.

وكتب خلفان في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "وزير الدفاع القطري/ قطر ليست مرتاحة لطول الأزمة في الخليج وتريد تكون بجنب جيرانها.. وتطلب من أمريكا مساعدتها.. يا معالي الوزير. الرياض أقرب ولا أحد قال لكم روحوا وتحالفوا مع إيران. تحالف مع اهلك مش مع خامئني. امريكا تبا عموله عوده معالي الوزير. ترامب تاجر".

وزير الدفاع القطري/ قطر ليست مرتاحة لطول الأزمة في الخليج وتريد تكون بجنب جيرانها..وتطلب من امريكا مساعدتها..يا معالي الوزير.الرياض أقرب و لا أحد قال لكم روحوا وتحالفوا مع إيران. تحالف مع اهلك مش مع خامئني.امريكا تبا عموله عوده معالي الوزير.ترامب تاجر https://t.co/SaOp2Fuq6n — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 4, 2018

وتأتي تغريدة خلفان بعد الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري، الذي مثله كل خالد العطية ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، في الوقت الذي مثل الجانب الأمريكي وزير الخارجية، ريكس تيليرسون بالإضافة إلى وزير الدفاع جيمس ماتس.

تشعر من حديث وزير الدفاع القطري وتوسله لتدخل ترامب من أجل حل أزمة قطر في عزلتها العربية والخليجية…انه يفتقد الى القدرة لحل الأزمة التي حشر نفسه فيها…بالرغم أن المطلوب ليس أكثر من (الصدق والأمانة في التعامل بمجلس التعاون الخليجي) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 4, 2018

جدير بالذكر أن وفدا قطريا رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ووزير المالية علي شريف العمادي، ووزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، يزور الولايات المتحدة منذ 30 كانون الثاني/يناير.

وبحسب ما يقوله الدكتور ساشا توبريش، مدير مبادرة الحوض المتوسطي بمركز الأبحاث الأمريكي للعلاقات العابرة للأطلسي، سيكون هذا أكبر وفد قطري رسمي يزور الولايات المتحدة على الإطلاق، وذلك في إطار استمرار أول حوار أمريكي-قطري لمكافحة الإرهاب عقد في نوفمبر الماضي، بحسب موقع "ذا هيل".

وأجرى الوفد الكثير من اللقاءات التلفزيوينة والحوارات مع الصحف الكبرى، وناقش الأزمة الخليجية، ومن بين ما صرح به وزير الدفاع القطري في حوار مع مؤسسة هيريتيج الأمريكية، أن الوحيد القادر على حل مشكلة الخليج هو الرئيس ترامب، وذلك بمكالمة هاتفية واحدة لكل دولة من دول المقاطعة، وطالبه بالتعجيل بذلك.