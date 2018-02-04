الجيش المصري: اكتشاف وتدمير مخابئ لمسلحين بوسط سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، اكتشاف وتدمير مخزن عثر بداخله على كمية كبيرة من الذخائر، وكذلك تدمير ثلاث دراجات نارية، و16 وكرا يستخدمها مسلحون في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية، بوسط سيناء.

القاهرة-سبوتنيك وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت أيضا من تدمير أربعة أفدنة من النباتات المخدرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة أخرى معدة للتوزيع".

وأشار إلى أنه "في إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية إلى وسط سيناء تم ضبط أتوبيس به كمية كبيرة من المواد المخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدي".

وتشهد مناطق في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء، تصعيدا في الهجمات الإرهابية من قبل الجماعات التكفيرية، وتقوم القوات المسلحة المصرية، بعمليات دهم وتمشيط منهجية في المنطقة لملاحقة تلك الجماعات.