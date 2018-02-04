وزيرة الهجرة: نعمل على الربط بين المصريين بالخارج وخريطة الاستثمار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن ملف المصريين بالخارج ينقسم لعدد من الملفات، وخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بربط المصريين بالخارج بالدولة.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH أول وزيرة ثقافة مصرية تتقلد المنصب

القاهرة — " سبوتنيك ": وأضافت خلال كلمتها، اليوم، الأحد 4 فبراير/شباط، خلال ملتقى مصر الثالث للاستثمار، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الأفريقية الأوربية المصرية"، أن وزارة الهجرة تقوم بعمليات الربط بين المصريين بالخارج وبين الخطة التنموية والاستثمارية في مصر.

وقالت: "تم عمل بروتوكولات ربط بين عدد من الوزارات الاقتصادية والإدارية ووزارة الهجرة، وبدأنا ذلك مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وغيرها، وتم توحيد شبابيك الخدمات، ونطمح لإدخال المصريين بالخارج في البورصة المصرية".

© Sputnik. Ahmed abdel Wahab وزيرة الدولة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم خلال كلمتها، الأحد 4 فبراير/شباط 2018، في ملتقى مصر الثالث للاستثمار في القاهرة

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك رؤية صائبة لدى القيادة السياسية، عندما قررت عودة الوزارة مرة أخرى لتكون الرابط والمذلل وقناة الاتصال المباشر بين المصريين بالخارج، وبين ما تقوم به الدولة، وأضافت أنه زادت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، بعدما تعرفوا على الخريطة الاستثمارية التي قامت عدد من الوزارات بإعدادها على مدار العامين الماضيين، وتم تدشينها خلال النصف الثاني من العام الماضي ٢٠١٧.

وأكدت الوزيرة علي استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج التنمية الذي تتبناه الدولة، من أجل جذب مزيد من مدخرات واستثمارات المصريين بالخارج، بعد تعريفهم بالمناخ الاستثماري الواعد الذي يجري على أرض مصر.