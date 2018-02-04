تسجيل
16:13 04 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    القدس - فلسطين

    قيادي فتحاوي: إسرائيل تستغل دعم "ترامب" للتنكيل بالفلسطينيين

    © AFP 2018/ AHMAD GHARABLI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال القيادي في حركة فتح الفلسطينية أحمد المندوه، إن إسرائيل تصعد في الوقت الحالي من عمليات المداهمات والقتل والاعتقال للشباب الفلسطيني، بادعاءات واهية طوال الوقت، مستندة في ذلك على الدعم الأمريكي المتواصل من الرئيس دونالد ترامب.

    مدينة القدس، فلسطين
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    قيادي فتحاوي: قرار "اليونسكو" بشأن القدس انتصار للدبلوماسية الفلسطينية والعربية
    وأضاف المندوه، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط 2018، أنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعترافه بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ونيته تنفيذ القانون الأمريكي المعطل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أصبحت إسرائيل أكثر عدوانية وشراسة في التعامل مع الشعب الفلسطيني.

    وتابع: "العنف الإسرائيلي له ما يبرره في الوقت الحالي، فإسرائيل — بسبب الموقف الأمريكي- أصبحت على باب الحصول على اعتراف دولي كبير بها، وهو ما كانت محرومة منه خلال السنوات الماضية، وخاصة في أوساط الدول العربية، وهو أمر كان من الممكن أن تقايض في مقابله على الاعتراف أو السماح بدولة فلسطينية، ولم تعد في حاجة لذلك".

    وأكد أحمد المندوه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقدم لإسرائيل في الوقت الحالي كل ما تحتاجه من أجل فرض مزيد من الحصار على الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه يسهل عمليات القمع التي تقوم بها، من خلال الاستجابة للطلبات الأمنية غير المنطقية التي يطالب بها قادة إسرائيل، وخصوصاً ما يعرف باسم "قوائم الإرهاب".

    وأوضح أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، عن إدراج رئيس الوزراء السابق في حركة حماس الدكتور إسماعيل هنية على قوائم الإرهاب، يعد مهزلة، لأنه أتاح لإسرائيل اتخاذ إجراءات جديدة ضد حركة حماس، وفي الوقت نفسه جعل تصرفات الإسرائيليين ضد هنية منطقية، وبالتالي قدم ترامب قيادات الحركة على طبق من ذهب لإسرائيل.

    مدينة القدس، فلسطين
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    قيادي فتحاوي: الحديث عن نقل سفارة أمريكا للقدس بداية "انقلاب"
    ولفت القيادي في حركة فتح الفلسطينية إلى أن الشعب الفلسطيني كله يضيف كل يوم في سجل عدائه للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، المزيد من الانتهاكات وأسباب العداء، فهم يعتبرونه أكثر رئيس أمريكي أجرم في حقهم، ويرونه داعماً مباشراً لإسرائيل، خارج لعبة التوازنات التي كان أسلافه يحاولون الحفاظ عليها.

    وكانت السلطات الأمنية الإسرائيلية، صعّدت من وتيرة عملياتها ضد شباب فلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية اتهامات لهم بالتورط في عمليات إطلاق نار، دون أدلة على ذلك، وهي العمليات التي أدت لمقتل أكثر من 4 أشخاص، بالإضافة إلى اعتقال وإصابة أعداد أخرى من الشباب الفلسطيني.

    انظر أيضا:

    قيادي فتحاوي: قرار "اليونسكو" بشأن القدس انتصار للدبلوماسية الفلسطينية والعربية
    رد "فتحاوي" سريع وغير متوقع على الوثيقة "الحمساوية" من قطر
    قيادي فتحاوي: الحديث عن نقل سفارة أمريكا للقدس بداية "انقلاب"
    قيادي فتحاوي: إسرائيل تستغل وجود ترامب لتوسيع الاستيطان
    قيادي فتحاوي: قانون "التسوية" يشرعن الاستيطان الإسرائيلي ويقتل "حل الدولتين"
    الكلمات الدلالية:
    الإرهاب, القدس عاصمة إسرائيل, حركة المقاومة الإسلامية حماس, حماس, حركة فتح, إسماعيل هنية, أحمد المندوه, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الحفل الـ 60 لتوزيع جوائز غرامي (Annual Grammy Awards) في نيويورك، الولايات المتحدة 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    من قبلة هاسكي، والتقاء أطول رجل وأقصر امرأة في العالم في مصر إلى سيلفي على المريخ - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك