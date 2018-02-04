البشير يوجه كلمة إلى حرس الحدود والدعم السريع

© AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY السودان يحبط "مخططا تخريبيا"... هذا ما ضبطه قادما من الحدود المصرية

وقال رئيس الجمهورية خلال مخاطبته المؤتمر السنوي لتقويم الأداء للعام 2017 للمنسقية العامة للدفاع الشعبي بالمركز العام إن هذه المرحلة هي مرحلة تعدد الكتائب، كتائب زيادة الإنتاج، وكتائب إلكترونية لمواجهة الحرب النفسية التي تسعي لهزيمة الشعب نفسيا ، بحسب وكالة الأنباء السودانية

وأضاف: "الاستهداف كان كبيرا وأعداؤنا لن يتركونا بالرغم من أننا هزمناهم بتوجهنا إلى الله وتمسكنا به ولأننا تعاهدنا وتبايعنا على المحافظة على البلاد والجهاد في سبيل الله والمحافظة علي الوطن وستظل الراية مرفوعة و لن نركع ولن نسجد إلا لله".

ولفت الرئيس إلى أن أساليب الأعداء تتغير كل مرة تارة بالجنائية وتارة بالحرب الاقتصادية وذلك لكسر إرادة الشعب. وأضاف: "لكن محاولاتهم لن تزيدنا إلا قوة ومنعة".

ووجه الرئيس السوداني التحية إلى "المجاهدين المرابطين الآن في الثغور من الدفاع الشعبي والقوات المسلحة وحرس الحدود والدعم السريع الذين يدافعون عن الثغور"، مشددا على أن السلام يحتاج إلى قوة تحميه.

وقال: "ثقتي في إخواني كبيرة ولست مشغولا بـ2020 لأننا أصحاب منهج وأنا أول من يقف مع من يختاره الشعب".

من جانب آخر، أعلنت الخارجية المصرية اليوم، أن القاهرة تستضيف يوم الخميس المقبل 8 فبراير/شباط الجاري، اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، لبحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.