وزير الخارجية الإيراني سيشارك في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق

أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيشارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المقرر يوم 12 شباط/فبراير الجاري.

طهران- سبوتنيك. وقال مسجدي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، أن "إيران، وكما وقفت إلى جانب العراق في مرحلة الحرب ضد داعش، والتصدي للإرهابيين ستقف أيضا في مرحلة الأعمار والتنمية إلى جانب حكومة العراق وشعبها الصديق والشقيق".

© Sputnik. Nazek Mohammed السعودية ستشارك في جهود إعادة إعمار العراق بشروط

وتابع "سيشارك وزير الخارجية الإيراني في هذا المؤتمر، كما ستشارك شركات إيرانية كبرى".

وأضاف أن "إيران ستدعم وبقوة مسيرة التنمية والبناء في العراق".

وكان ظريف أكد، خلال مؤتمر طهران الثاني للأمن الذي عقد بالعاصمة الإيرانية في كانون الثاني/يناير الماضي، أن "إعادة إعمار العراق وسوريا من الأمور المهمة ويجب على المجتمع الدولي الاهتمام بها"، مبينا أن هذا "يعزز السلام بالمنطقة".

ومن المقرر أن تستضيف الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط المقبل.

ويترأس المؤتمر، كل من، الكويت والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وينتظر مشاركة أكثر من 70 دولة في المؤتمر، الذي تأمل بغداد، من خلاله، جمع منح مالية تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار دولار.